Festival Eurovisão da Canção 2019 vai acontecer em Telavive

Jerusalém e Eilat também se candidataram a receber o evento de música.

Por Lusa | 11:31

O próximo Festival Eurovisão da Canção vai acontecer em maio de 2019 em Telavive, Israel, anunciou esta quinta-feira a organização do concurso.

Na página oficial, o festival anuncia que a 64.ª edição decorrerá no Centro Internacional de Convenções em Telavive, com as semifinais agendadas para os dias 14 e 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical a 18 de maio.

Telavive acolherá pela primeira vez o evento e segundo a organização foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat.