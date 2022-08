Cruzar o jazz, “que sempre foi visto como um género elitista, com outros tipos de música, desde o fado à pop, para criar espetáculos inusitados e apetecíveis para todos os públicos” é o propósito do Figueira Jazz Fest, cuja 3ª edição arranca na quinta-feira e se prolonga até sábado. O conceito, proposto à Câmara da Figueira da Foz por Joaquim Lourenço, fez a sua estreia em 2020, em plena pandemia, e “pegou logo”, explica o diretor artístico e produtor do evento, que acontece sempre no CAE – Centro de Artes e Espetáculos.









Ver comentários