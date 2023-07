Festival SBSR fecha e Marés Vivas abre em alta

É com a estreia em Portugal do cantor e guitarrista norte-americano Steve Lacy (multi nomeado para os Grammys de 2023) que o festival Super Bock Super Rock (SBSR) encerra este sábado a sua 27.ª edição, depois de três dias de música que marcaram o regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco (Nile Rodgers & Chic, Wu-Tang Clan e The 1975 atuaram esta sexta-feira). E enquanto o SBSR se despede de 2023, mais a norte, em Gaia, o Meo Marés Vivas arrancou esta sexta-feira com casa cheia para ouvir Jorge Palma, Os Quatro e Meia e, especialmente, Da Weasel. O evento, que termina este domingo, conta levar até ao Antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, cerca de 120 mil pessoas (os passes de três dias há muito que se encontram esgotados).Mas há mais música este fim de semana. Este sábado e domingo, a Praia do Relógio, na Figueira da Foz, recebe, por seu turno, a 1.ª edição do BR Fest, dedicado à cultura brasileira. Este sábado atuam Jovem Dioniso, Melin e Martinho da Vila e este domingo Lexa e Zeca Pagodinho, entre outros. Já em Matosinhos começa este sábado, no Parque Basílio Teles, com Yazmin Lacey, mais um Festival Matosinhos em Jazz.