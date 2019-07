Festival Sons da Terra junta estrelas em Oeiras

A fadista Ana Moura, o cantautor Vitorino e a Orquestra Sete Sóis e Sete Luas são os cabeças de cartaz do Festival Sons da Terra, que, nos dias 19, 20 e 21 de julho, trarão à Fábrica da Pólvora, em Barcarena, sons de norte a sul de Portugal.Música, gastronomia, trajes regionais e artesanato terão o seu espaço neste festival, que será também um certame das tradições das várias regiões nacionais.Este evento, organizado pela Câmara de Oeiras, junta artistas consagrados e novos talentos, oriundos das localidades mais recônditas do País e terá quatro palcos que acolherão ainda concertos da fadista Ana Laíns, dos Adiafa (cante campaniço baixo-alentejano, que está a celebrar o seu 20º aniversário), o grupo de canto tradicional de vozes femininas Cramol (que interpreta cancioneiro tradicional), Daniel Cristo (com o concerto ‘Cavaquinho Cantado’, descrito pelo próprio como "música étnica do noroeste português e peninsular").O aclamado acordeonista João Frade e Rão Kyao, músico que, ao longo das últimas décadas, tem restabelecido a ligação entre a música tradicional portuguesa e os sons do Oriente, também estão certos no Festival Sons da Terra.A entrada no primeiro dia do Festival Sons da Terra (19 de julho) é gratuita. Nos dias 20 e 21 de julho existem várias modalidades de bilhetes que vão de uma entrada diária desde 3 € a uma diária de 5 €, que também dá acesso ao palco principal.Os interessados em acompanhar todo o festival, desde os concertos às bancas de exposição de produtos, podem adquirir um passe de 2 dias (para 20 e 21 de julho), que custa 9 € e inclui livre acesso a todos os espaços do festival e ao palco principal.