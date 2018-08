Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivaleiros enchem a Zambujeira do Mar

Já há centenas de jovens acampados na Herdade da Casa Branca, prontos para uma festa que arranca na quarta-feira.

O festival MEO Sudoeste arranca na quarta-feira, mas os festivaleiros começaram a chegar ao recinto há três dias. Quando questionados sobre a tarefa mais complicada à chegada, a resposta é unânime: "A tenda, claro!", referem, de sorriso no rosto.



São muitos os que se juntam, intitulando-se de tribo. Depois, resta escolher o nome e aí imaginação não falta. A tribo Didinho surgiu em homenagem a um dos colegas que estaria no festival, mas devido a um acidente de mota acabou por cancelar a viagem até à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.



Se um evento desta grandeza demora dois meses a ser preparado, com a intervenção de três mil pessoas, a preparação dos campistas também não é fácil. Entre latas de atum, salsichas e batatas fritas, passando pelo arroz e cereais, nada falta à ementa. Mas também os sacos de cama, os colchões, as mesas, as panelas e o detergente da loiça fazem parte de uma vasta lista do que é essencial à sobrevivência nestes dias.



Para aqueles que aproveitam o MEO Sudoeste ao máximo, são nove dias longe de casa e entregues a si mesmos. Na zona da cozinha, os minutos de espera por um fogão podem estender-se a horas. Mas a animação não falta, principalmente quando a tarefa de cozinhar toma outras proporções. "Estou a cozinhar para mim e para a minha namorada. Vamos ver se ela aprova", revela um jovem.



A refeição segue, mas há que dividir tarefas, se um cozinha o outro lava a loiça. Até há quem mostre ter dom especial para a tarefa: "Aprendi com a minha rica mãe. Mas custa", revela uma jovem. São as rotinas dos campistas que ao longo do festival vão viver num ambiente de festa criado pela organização. Este ano com concertos secretos que prometem mostrar diferentes estilos musicais.



O Sudoeste acaba no sábado, mas os festivaleiros podem recuperar até ao dia seguinte. As infraestruturas e os serviços do campismo só fecham no domingo, às 20h00.



SAIBA MAIS

115

euros é o preço do passe para a edição deste ano do MEO Sudoeste. O bilhete diário para a festa da Zambujeira do Mar custa 50 euros. O campismo é parte integrante da festa e um dos maiores atrativos deste evento da Música no Coração.



Receção com música

Esta terça-feira, para animar os campistas, as honras da festa cabem aos DJ Ben Ambergen, MC Fioti e Francisco Cunha. O programa arranca amanhã e tem como destaques os nomes de Piruka, Jason Derulo, Lil Pump e do luso-canadiano Shawn Mendes.