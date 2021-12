Numa altura em que os Estados Unidos ainda recuperam da destruição provocada por uma série de tornados no estado do Kentucky, dos quais resultaram mais de 80 mortos, chega às salas de cinema ‘13 Minutos’, o filme-catástrofe que lidera o último lote de estreias do ano.Com o soar do alerta de tornado, os habitantes de Minninnewah, uma comunidade rural de Oklahoma, têm apenas 13 minutos para se pôr em segurança.