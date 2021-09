O filme ‘Eunice ou Carta a uma Jovem Atriz’, que assinala os 80 anos de palco de Eunice Muñoz, vai chegar a 32 salas de cinema de todo o País a 4 de novembro. Antes disso, será exibido no festival DocLisboa.









A realização é assinada por Tiago Durão, segundo o qual o filme pretende mostrar “não só a maior atriz nacional no palco”, mas também “a mulher, a amante, a mãe, as suas memórias e a relação cúmplice com a neta, Lídia Muñoz”, que também é atriz, e a quem “passa o testemunho”.





"Ao fim de 80 anos de palco, rodeada de atores, de cenários, de gente do teatro, decidi que estava na altura de passar, orgulhosamente, o testemunho, à minha neta Lídia e quis por minha manifesta vontade registá-lo pela lente do Tiago, que gosta de chamar a este filme um lugar de memória", afirmou a atriz, que aos 93 anos continua em cena, atualmente com o espetáculo 'A Margem do Tempo'.

Um filme que um dia será mostrado ao bisneto Amadeu, que cresce no ventre de Lídia Muñoz e tem nascimento previsto para outubro, e a todas as gerações vindouras. “Um legado que é um grande orgulho, mas também um grande peso e responsabilidade”, afirmou Lídia Muñoz, que há uma década se mudou para casa da avó, para a apoiar. O lar das duas atrizes foi cenário de várias cenas do filme. Além de Eunice e de Lídia Muñoz, a película conta com a participação de Ruy de Carvalho no prólogo e de Luís Miguel Cintra, a dar voz à poesia de António Barahona da Fonseca, ex-companheiro de Eunice.





Os lucros de bilheteira serão integralmente doados à Casa do Artista.