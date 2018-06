Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filme de terror português estreia nos Estados Unidos

"A Floresta das Almas Perdidas" é realizada por João Pedro Lopes.

20:04

O filme de terror português "A Floresta das Almas Perdidas" , do realizador João Pedro Lopes, terá estreia comercial em agosto, nos Estados Unidos, revelou esta sexta-feira a produtora Anexo 82.



A longa-metragem será exibida nos cinemas norte-americanos a 3 de agosto pela distribuidora independente Wild Eye Releasing.







"A floresta das almas perdidas", escrito e realizado por João Pedro Lopes, teve estreia em 2017 no festival Fantasporto e já foi exibido noutros festivais, nomeadamente o Festival de Cinema de Sidney, na Austrália, e fez parte do circuito alternativo de cineclubes e auditórios locais.



O filme tem interpretação de Daniela Love, Débora Ribeiro, Jorge Mota e Tiago Jácome, entre outros.



"'A Floresta das Almas Perdidas' é um conto de terror dentro de uma drama sobre a chegada à idade adulta", lê-se na sinopse.