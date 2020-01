Filme 'Dois Papas' recria encontro de dois homens de fé

Chama-se ‘The Two Popes’ (‘Dois Papas’) e tenta desvendar um dos maiores mistérios do Vaticano: a renúncia do Papa Bento XVI e a inesperada ascensão do cardeal Jorge Bergoglio a Bispo de Roma. Numa mistura de ficção e realidade, o cineasta brasileiro Fernando Meirelles (‘Cidade de Deus’ e ‘Ensaio Sobre a Cegueira’) relata o encontro entre estes dois homens e explora as diferenças entre eles.Durante alguns dias, o alemão Joseph Ratzinger (Anthony Hopkins) e o argentino Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) contestam as ideias um do outro, trocam confissões e anedotas, falam de futebol e comem piza. Pelo meio, revelam um ao outro a sua vontade de abandonar os respetivos cargos. No caso de Bento XVI, foi o primeiro a renunciar à liderança da Igreja Católica desde Gregório XII, em 1415, e o primeiro a fazê-lo sem pressão externa desde Celestino V, em 1294.Apesar de Meirelles assumir que este encontro é baseado nas numerosas manifestações públicas e formais dos dois pontífices - transformadas num diálogo cativante por Anthony McCarten (‘A Hora Mais Negra’) - alguns estudiosos dizem que o realizador foi longe demais e que este nunca aconteceu. E a agência católica ACI Prensa disse que o filme "não representa" Francisco e Bento.Exibido em exclusivo na Netflix, ‘Dois Papas’ está nomeado para quatro Globos de Ouro: melhor filme, melhor ator (Jonathan Pryce), ator secundário (Anthony Hopkins) e argumento.