Filme dos Queen rende 116 mil euros por dia

Autorizar o filme ‘Bohemian Rhapsody’ foi, do ponto de vista financeiro, uma das melhores decisões da carreira dos Queen. Contas feitas, desde que a longa-metragem estreou, em 2018, a banda inglesa tem visto os seus cofres engordarem a um ritmo impressionante de 116 mil euros por dia só por causa do filme. Antes da estreia de ‘Bohemian Rhapsody’, o grupo registava lucros na ordem dos 13,7 milhões de euros e um ano depois já faturava 22 milhões.O filme possibilitou que a banda amealhasse mais de 100 milhões de dólares (85 milhões €) em direitos de autor e, apesar da morte de Freddie Mercury (cantor morreu a 24 de novembro de 1991), também o seu nome teve direito a uma quantia de cerca de 32 milhões (27 milhões €) em direitos, dinheiro esse que foi para Mary Austin, ex-esposa e herdeira de grande parte da sua fortuna.O sucesso e a faturação de ‘Bohemian Rhapsody’ (protagonizado por Rami Malek) foi tanta que possibilitou à banda de Brian May, John Deacon e Roger Taylor avolumar a sua riqueza, sendo hoje maior do que a da rainha de Inglaterra. Em 2019, um ano depois da estreia do filme, o jornal ‘The Times’ já falava em 520 milhões € contra os 433 milhões de Isabel II.