Filme sobre pandemia marca regresso de Hollywood pós-coronavírus

A rodagem de novos filmes nos principais mercados de cinema, sobretudo nos Estados Unidos e Europa, está parada há vários semanas devido à Covid-19. E ainda não há perspetiva de quando o mercado voltará à normalidade.Ainda assim, a indústria já começa a preparar o regresso para enfrentar a crise provocada pelo encerramento de milhares de salas de cinema em todo o Mundo. Em Hollywood, o produtor Michael Bay, responsável pela sagas ‘Transformers’ e ‘Bad Boys’, entre outros filmes de grande orçamento, prepara-se filmar aquele que, muito provavelmente, será o primeiro filme pós-coronavírus. Trata-se de uma longa-metragem de suspense que mostrará um mundo apocalíptico devido a uma pandemia. O elenco ainda está a ser escolhido mas a previsão é que as gravações arranquem ainda no próximo mês.Apesar dos protocolos de segurança para retomar a produção em cinema e TV ainda estarem a ser estudados, a equipa de ‘Songbird’ terá conseguido a aprovação dos planos que submeteu aos vários sindicatos de Hollywood. Durante a rodagem, serão seguidas as regras de distanciamento social. As cenas serão filmadas sem os atores estarem frente a frente. Os ensaios são feitos à distância.Segundo o Deadline Hollywood, a história do filme terá lugar dois anos no futuro numa sociedade em que a pandemia não desapareceu e as medidas de confinamento foram levantadas e novamente implementadas, enquanto o vírus continua a sofrer mutações.

