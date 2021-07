Filme "Titane", da francesa Julie Ducournau, vence Palma de Ouro do festival de Cannes

O filme "Titane", da realizadora francesa Julie Ducournau recebeu este sábado a Palma de Ouro da 74.ª edição do festival de cinema de Cannes, o prémio máximo do certame, na cerimónia que terminou esta noite.

Segundo a lista de vencedores o Grande Prémio foi para dois filmes, "A Hero" do realizador iraniano Asghar Farhadi, e "Hytti NRO 6", do finlandês Juho Kuosmanen.

O Prémio do Júri distinguiu também duas obras, "Ahed's Knee" do director Nadav Lapid (Israel) e "Memoria" do director Apichatpong Weerasethakul (Tailândia).

O prémio de realização foi para Leos Carax, pelo filme "Annette", de França, com o de melhor ator a ser atribuído ao americano Caleb Landry Jones pela interpretação no filme francês "Nitram".

A melhor interpretação feminina foi para a atriz norueguesa Renate Reinsveve, em "Julie em 12 capítulos".

Ryusuke Hamaguchi, com "Drive my car" (Japão), recebeu o prémio de melhor argumento, e a realizadora Antoneta Alamat Kusijanovic (Croácia) ganhou o prémio Câmara de Ouro, com "Murina".

A Palma de Ouro para curta-metragem distinguiu o filme "Todos os Corvos do Mundo" do realizador Tang Yi (Hong Kong), com "O céu do mês de agosto", de Jasmin Tenucci (Brasil) a receber uma menção especial na mesma categoria.

O português Diogo Salgado competia na categoria de curta-metragem com o filme "Noite Turva", o primeiro filme do realizador.