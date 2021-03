Cerimónia dos Globos de Ouro marcada por falhas tecnológicas e polémica

A 78.ª edição dos Globos de Ouro contou este ano com uma transmissão online e ficou marcada por polémicas. A cerimónia decorreu durante a madrugada de domingo para segunda-feira e foi apresentada por Tina Fey e Amy Poehler, remotamente conectadas a partir de Nova Iorque e Beverly Hills, respetivamente. A cerimónia ficou marcada por várias controvérsias.



Devido à pandemia da Covid-19, a apresentação foi realizada com a ausência de público e os premiados foram contactados por videochamadas, o que desencadeou diversos problemas tecnológicos, nomeadamente, a má qualidade de imagem e cortes da transmissão dos diretos.

A Hollywood Foreign Press Association (HFPA) é a organização (composta por jornalistas) responsável por atribuir os prémios anualmente e, este ano, foi alvo de polémicas pela forma como está estruturada.

As apresentadoras foram as primeiras a revelar o descontentamento pela falta de jornalistas negros que compõem a HFPA, declaração que foi reforçada por Sterling K. Brown revelou, com ironia: "It´s good to be Black… back!... at the Golden Globes" ("É bom ser negro nos… estar de volta!... aos Globos de Ouro").





Os 28 galardoados dos Globos não reagiram à polémica, de onde a Netflix saiu como a maior vencedora da noite.

"The Crown" foi a série mais premiada da plataforma, distinguida em todas as categorias em que participou. O ator John O’Connor, Emma Corrin e Gillian Anderson foram reconhecidos como melhor ator, melhor atriz e melhor atriz secundária, respectivamente.

"Normadland" foi considerado o melhor filme de drama e teve Chloé Zhao como diretor distinguido, já "Borat 2" conquistou o globo de melhor filme de comédia ou musical.

"Minari" foi eleito o melhor filme em língua estrangeira e "Soul" foi escolhido como melhor filme de animação e nomeado com o globo de melhor banda sonora.

As indicações aos Óscares serão anunciadas a 15 de março.