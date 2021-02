Vai ser uma cerimónia diferente, despojada do habitual glamour, devido às normas ditadas pela pandemia. As apresentadoras Tina Fey e Amy Poehler vão levar a extremos as regras de distanciamento social: a primeira estará em Nova Iorque, no topo do Rockefeller Center, sede da NBC, e a segunda em Los Angeles, no local tradicional da festa, o Beverly Hilton Hotel.









Mas a Covid-19 não é o único fantasma a pairar sobre a 78ª edição dos Globos de Ouro, que se realiza hoje à noite, com a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood a ser alvo de acusações sobre o seu funcionamento e conduta ética.

Polémicas à parte, estes prémios continuam a ser encarados como uma antecipação aos Óscares. Na frente da corrida, com seis nomeações, está ‘Mank’, de David Fincher, sobre a colaboração de Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) com Orson Welles em ‘Citizen Kane’. Seguem-se ‘Os 7 de Chicago’, com cinco indicações; ‘Nomadland’, ‘O Pai’, e ‘Uma Miúda com Potencial’, com quatro.





Com os grandes estúdios afetados pela pandemia, o streaming domina as nomeações deste ano. A Netflix lidera, com 42, seguida da Amazon (dez), HBO (nove) e Hulu (seis).







Três realizadoras na corrida