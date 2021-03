78.ª edição dos Globos de Ouro criticada pela falta de diversidade

A 78ª edição anual dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, na sigla em inglês), ficou marcada pelas críticas à falta de diversidade nas nomeações.

Com as celebridades em casa por causa da pandemia de covid-19, a cerimónia realizou-se de forma virtual, entre Los Angeles e Nova Iorque, e as apresentadoras não ignoraram a controvérsia.

"Há muito lixo vistoso que é nomeado", disse a comediante Amy Poehler, que voltou a fazer dupla com Tina Fey na apresentação da cerimónia.