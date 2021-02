Golden Globes: A grande noite do cinema em tempos de pandemia. Conheça os nomeados

primeira estará em Nova Iorque, no topo do Rockefeller Center, sede da NBC, e a segunda em Los Angeles, no local tradicional da festa, o Beverly Hilton Hotel. Pode assistir à cerimónia a partir das 01h00 (hora de Lisboa) desta segunda-feira, 1 de março.

Os estúdios tradicionais, como a Disney ou a Sony, não foram além das cinco indicações cada.

O último dia de fevereiro fica marcado pela cerimónia dos Golden Globe Awards de 2021. Tina Fey e Amy Poehler assumem o comando da cerimónia, transmitida virtualmente devido à pandemia da Covid-19 e à situação epidemiológica dos EUA. AOs nomeados para a 78.ª edição refletem o impacto da pandemia na indústria em 2020: desde ao adiamento de estreias em sala até ao cancelamento de festivais de cinema, as produtoras apostaram em força nas plataformas de 'streaming' como a Netflix, a HBO e a Amazon.

Segundo as contas da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, a Netflix soma 22 nomeações nas categorias de cinema e 20 nas de televisão (42, no total), seguindo-se a Amazon Studios com sete nomeações em cinema e a HBO em televisão.



Melhor filme ( Drama)

"Mank", de David Fincher, produzido e estreado na Netflix, é o filme mais nomeado nesta edição dos Globos de Ouro, em seis categorias, incluindo as de Melhor Drama, Realização, Argumento (para Jack Fincher, pai do realizador), e Ator em Drama, para Gary Oldman.

O filme "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin, também exibido por aquela plataforma, reúne cinco nomeações para os Globos de Ouro, em Melhor Drama, Realização, Argumento e representação masculina, com Sasha Baron Cohen.



"Nomaland-Sobreviver na América", "O Pai" e "Uma Miúda com Potencial" concorrem na mesma categoria.



Melhor realizador

Para o prémio de melhor realização há, pela primeira vez, três mulheres na lista: Emerald Fennell ("Promising young woman"), Regina King ("One night in Miami...") e Chloé Zhao ("Nomadland - Sobreviver na América"), às quais se juntam David Fincher ("Mank") e Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago").



Melhor filme estrangeiro

Para o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro foram nomeados "Another round", de Thomas Vinterberg, "Uma vida à sua frente", de Edoardo Ponti, "La llorona", de Michael Chaves, "Deux", de Filippo Meneghetti, e "Minari", de Lee Isaac Chung.

Melhor Comédia ou Musical

Nesta categoria competem "Borat, o filme seguinte", "Hamilton", "Music", "Palm Springs" e "The Prom".



Séries e programas de televisão

"The Crown" (Netflix) lidera as nomeações, com seis Globos de Ouro, entre os quais Melhor Série de Drama. As atrizes Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson, Helena Bonham Carter e o ator Josh O'Connor, do elenco desta série, estão nomeados.



Melhor atriz

Viola Davis ("Ma Rainey: A mãe dos Blues"), Andra Day ("Estados Unidos vs Billie Holiday"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial") e Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman") competem na categoria de melhor atriz.



Melhor ator

Na categoria de melhor ator encontram-se Riz Ahmed, ("Sound of Metal"), Cadwick Boseman ("Ma Rainey: A mãe dos Blues"), Anthony Hopkins ("O Pai"), Gary Oldman ("Mank") e Tahar Ramin ("O Mauritano").