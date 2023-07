A década de 90 do século passado foi uma animação. Vimos Pamela Anderson a ter sexo com Tommy Lee; o Presidente Bill Clinton a jurar que não tinha tido sexo com Monica Lewinsky; assistimos ao divórcio da princesa Diana e Carlos. Ouvimos hip-hop e o grunge de Kurt Cobain, assistimos ao nascimento das primeiras boy bands, ao triunfo das Spice Girls e de divas como Mariah Carey, Whitney Houston e Celine Dion.









