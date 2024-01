O filme ‘A Semente do Mal’, do realizador português Gabriel Abrantes, acaba de ser contemplado com o Prémio do Júri da 31.ª edição do Festival Internacional de Cinema Fan- tástico de Gérardmer – considerado o maior festival de cinema de terror em França. A obra, que se estreia naquele país esta quarta-feira, dia 31 (com distribuição garantida em mais de 200 salas), está em exibição em Portugal desde dia 18 e já foi visto por mais de 9500 espectadores, encaixando

58 mil euros em receita bruta de bilheteira, segundo o ICA. Protagonizado por Anabela Moreira, Alba Baptista, Carloto Cotta e Brigette Lundy-Paine, a película conta ainda com a participação de Rita Blanco.