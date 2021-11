Francisco José Viegas recebe Prémio Literário Fernando Namora

Francisco José Viegas foi premiado com o Prémio Literário Fernando Namora, referente ao ano 2020, pela sua obra ‘A Luz de Pequim’, lançada em 2019. À margem do evento, que aconteceu no Casino do Estoril, na tarde de quinta-feira, 25 de novembro, o escritor revelou que tem um carinho especial por este livro.

"[O sentimento] é de grande felicidade porque recompensa uma obra da qual gosto muito, que representa as aventuras do inspetor Jaime Ramos. É um livro muito importante para mim e receber o Prémio Fernando Namora é, também, muito importante. Ainda por cima já tinha recebido o Prémio Pen 2020 [com esta mesma obra]", contou ao CM.

Para além de escritor, Fernando José Viegas é editor e, por isso, confessou ser estranho estar a receber um prémio "do outro lado". "É sempre bom ver o nosso trabalho reconhecido, especialmente o Prémio Fernando Namora. Mas é também um bocadinho estranho porque normalmente acompanho os meus autores como editor, por isso hoje estou do outro lado e é estranho", brincou.

Devido à pandemia, a entrega dos Prémios da Estoril Sol relativos ao ano 2020 tiveram de ser adiados por um ano. Além de Francisco José Viegas, também Marta Pais de Oliveira e Emílio Rui Vilar viram o seu trabalho reconhecido. A escritora recebeu o Prémio Literário Augustina-Bessa e o administrador de empresas o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural. A ministra da Cultura, Graça Fonseca, entregou os galardões.