Gabriel Abrantes: “Fiz este filme para o ator Carloto Cotta”

‘Diamantino’ conta a história de um jogador de futebol de topo que entra em crise existencial.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O filme só estreia na quinta-feira mas já traz o selo da aprovação internacional: em 2018, ‘Diamantino’ ganhou o prémio da crítica no Festival de Cinema de Cannes e as revistas ‘The Hollywood Reporter’ e ‘Variety’ consideraram-no "o ponto alto" do evento.



Nada que dê a volta à cabeça de Gabriel Abrantes, que coassina argumento e realização com o americano Daniel Schmidt. "Tento não dar muita importância às críticas, mas podem levar as pessoas ao cinema e isso é que eu quero: que o público vá e que se divirta."



‘Diamantino’ conta a história de um futebolista de topo que perde a fé na profissão e, num momento de crise existencial, adota uma criança.



A partir desse momento a vida dele fica "de pernas para o ar", diz Gabriel Abrantes, que andava "há anos a pensar na história" e que a escreveu para Carloto Cotta.



"Considero-o um ator genial e fiz o filme para ele", acrescenta o português, que teve "pouco mais de um milhão de euros" para rodar, incluindo financiamento do ICA e verbas do Brasil e de França.



A estreia nacional de ‘Diamantino’ – que, no elenco, tem ainda Carla Maciel, as gémeas Anabela e Margarida Moreira e Cleo Tavares – coincide com a chegada ao México, China, Japão, França, Áustria, Alemanha, Itália, Brasil, EUA e Canadá.