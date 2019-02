Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriel o Pensador: "O meu coração sempre foi sensível"

Rapper brasileiro está de volta com um novo single, ‘Deixa Queimar’, um tema que fala de amor, paixão e relacionamentos.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Quem o ouvia e quem o ouve agora pode achar que Gabriel o Pensador, o homem que falava em matar o presidente, o rapper das palavras duras, está de coração mole.



O novo single, ‘Deixa Queimar’, fala de amor e de relacionamento, mas ele nega a ideia de ter amolecido.



"O coração para este lado do amor sempre foi sensível", diz ao CM. E explica: "Tenho um lado romântico que sofre, mas tenho outro de mente aberta. Sempre me emocionei com as coisas, não só com os relacionamentos, mas também com o outro lado interventivo."



O novo single conta com a voz de Amanda Coronha e já é um sucesso. "É uma música diferente do que tenho feito. Fala de paixão e de amor e nasceu também de forma inusitada, em Santa Catarina, em volta de uma fogueira com amigos músicos onde estava a Amanda Coronha. A certa altura, alguém lançou o desafio de fazer uma música na hora, que é algo que já não estou acostumado, uma vez que faço as músicas mais sozinho", conta.



"Entretanto, houve um amigo que puxou o assunto da minha separação recente, dizendo que o importante é não sofrer e que o tempo cura tudo. E a música começou assim: ‘Eu não vou sofrer de amor’. No início fiquei um pouco desconfortável, só que a Amanda começou a escrever e o texto ficou tão bonito que eu também acabei fazendo as minhas anotações. A música foi gravada ali, até porque estávamos na parte de fora de um estúdio. No dia seguinte fizemos logo o videoclip."