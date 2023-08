A revolta está instalada nas redes sociais: no filme ‘Agente Stone’, parcialmente rodado em Lisboa e que a Netflix acaba de divulgar a nível mundial, há um erro grosseiro que confunde Portugal com Espanha.



A certa altura, a protagonista, interpretada por Gal Gadot (Rachel Stone), interpela a sua mentora, Nomad (Sophie Okonedo) relativamente a um encontro com a ‘hacker’ Keya Dhawan (Alia Bhatt).









