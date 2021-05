Gavin MacLeod, o capitão da série "O Barco do Amor", morre aos 90 anos

Gavin MacLeod, conhecido pela sua interpretação como capitão Merrill Stubing na série "O Barco do Amor" ('The Love Boat') morreu hoje aos 90 anos, anunciou o seu sobrinho, Mark See.

MacLeod tinha tido problemas de saúde recentemente, embora a causa da sua morte não tenha sido revelada.

Conhecido pelos fãs da série pela careca e grande sorriso, Gavin MacLeod esteve no anonimato por mais de uma década, aparecendo em dezenas de programas de televisão e em vários filmes antes de conseguir o seu papel em "Mary Tyler Moore Show", em 1970.