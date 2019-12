Ghost em Lisboa: Diabos à solta envoltos em humor negro

Divertida, muito divertida a quarta passagem dos Ghost por Lisboa para um público devoto. Esta terça-feira à noite, na esgotada Sala Tejo do Altice Arena, em Lisboa, o grupo sueco mostrou porque em cima do palco é um dos projetos mais emocionantes e (desejados) do momento.



Foi um regresso em grande à capital, depois de há sete meses, no estádio do Restelo, ao lado dos Metallica, não terem tido oportunidade para mostrarem o que realmente valem.





Em causa, na digressão 'The Ultimate Tour Named Death', estava o último disco 'Prequelle', editado há ano e meio, mas ao longo das quase duas horas que durou a atuação, houve mais do que tempo para revisitarem toda a carreira.Tobias Forge, armado em Cardeal Copia (apenas mais uma das suas muitas transfigurações), à frente dos Nameless Ghouls e do Papa Nihil foi um incansável mestre-de-cerimónias.Apoiado por um cenário muito bem construído – o próprio Forge tinha afirmado em entrevista ao Destak que era mais uma peça de teatro musicada do que um vulgar concerto –, foi incansável a correr o palco de ponta a ponta.Pelo meio, entrava em diálogo anedótico com os fãs, com os mascarados Nameless Ghouls, impávidos e serenos, à espera da primeira deixa para voltarem a arranhar os instrumentos.Consensual é que as canções do grupo escandinavo são boas e bem rasgadas, a cavalgarem entre o dançável e o satânico… e daí, talvez seja por isso que o movimento metálico mais conservador não aceite as diabruras dos Ghost.Certo é que Forge, armado num pároco perverso de meia-idade tem o condão de animar o povo com toques de humor que faltam a muitas bandas de 'heavy metal'Seja a cantar a inenarrável 'Ashes', que abriu a noite com a tela que cobria o palco a cair para iniciar o concerto, ou 'Mummy Dust', já quase no final da atuação, a voz líder nunca fez concessões.Pirotecnia, acompanhado de explosões e chamas, complementaram temas como 'Absolution', 'Year Zero' ou 'Dance Macabre', esta última acompanhada das luzes mais próprias de uma discoteca.Pelo meio, 'Satan Prayer', 'Ghuleh/Zombie Queen' e 'Ritual' aceleravam o ritmo, com muitos papelotes a voar pela sala, para tudo terminar em grande com 'Square Hammer'.Não houve tempo para ‘encore’, nem sequer estava previsto no alinhamento, mas foi um espectáculo de alto nível, numa noite "aquecida", em primeiro lugar, pelos All Them Witches e Tribulation.