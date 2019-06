Scorpions em estado de graça recordam sucessos intemporais

Portugal parece ser, definitivamente, uma segunda casa para os Scorpions, depois de esta quarta-feira terem esgotado a Altice Arena em Lisboa.

Afinal, são já mais de duas dezenas de visitas ao nosso país, em recintos apinhados de milhares de fãs sedentos em ouvir os seus principais sucessos.

Menos de um ano após a última passagem pelo nosso país com a sua ‘Crazy World Tour’ iniciada a 6 de junho em França, a banda liderada por Klaus Meine e Rudolf Schenker voltou a mostrar porque se mantém como um dos nomes incontornáveis do ‘heavy metal.

O alinhamento do concerto pouco diferiu do que já tinham apresentado o ano passado, no festival Legends of Rock, em Oeiras, e mesmo do de 2016, quando estava em causa a celebração do 50º aniversário dos Scorpions.

Ninguém se preocupou em demasia com esse facto. Foi uma noite de festa, numa sala onde o público cantou em coro as letras de quase todos os temas.

Não houve momentos "mortos", mesmo com as sacras baladas ‘Still Loving You’ e ‘Wind of Change’, logo revolucionadas pelos vibrantes ‘The Zoo’, ‘Blackout’ e ‘Big City Nights.

Como aconteceu em 2016, Mikkey Dee voltou a levantar "voo" com a sua bateria e, suspenso sobre o palco, deu um solo como só o ex-membro dos Motörhead consegue oferecer.

Após quase duas horas de puro rock, os Scorpions fecharam a noite com ‘Rock You Like a Hurricane’, um tema que se transformou num hino ao poderio que os Scorpions demonstram em palco.