Grupo de forcados de Montemor ganhou a ‘Barra de Ouro’

Praça local animou-se na tarde de 4 de maio.

Por Joaquim Tapada | 20:11

Na tarde quente de 4 de maio, teve lugar na praça de Montemor a histórica competição entre os grupos de forcados de Santarém e de Montemor.

Com a praça quase cheia, o espetáculo foi dirigido por Agostinho Borges, acolitado pelo veterinário Carlos Santana, estando a 1ª lide a cargo do cavaleiro António Telles. O ginete da Torrinha não teve uma atuação de acordo com o seu valor, ainda que se tenham registado dois curtos de nota elevada.

O 2º toiro coube a Luís Rouxinol, que esteve em muito bom plano, cravando os ferros no sítio e rematando as sortes. O cavaleiro Filipe Gonçalves lidou o 3º da tarde e distinguiu-se em dois ferros curtos. Ao intervalo foi sorteado entre o público um poldro de puro-sangue lusitano.

A segunda metade da corrida foi mais interessante, com três excelentes atuações dos cavaleiros. António Telles, no 4º toiro esteve ao seu nível e, depois de boas preparações, deixou ferragem com a sua marca, ainda que falhasse um ferro e se tivesse destribado, o que não retirou mérito à atuação.

Luís Rouxinol manteve o nível da atuação no 5º toiro, com um bom par a duas mãos e um ferro de palmo.

O 6º toiro foi lidado por Filipe Gonçalves, que após um início de lide menos feliz conseguiu uma boa atuação, que culminou com um ferro de palmo.

Mas a tarde era de forcados e todas as pegas foram seguidas com a maior atenção. Por Santarém foram caras João Grave, à 2ª tentativa, bem ajudado; Francisco Graciosa, grande pega; e Lourenço Ribeiro, bem ajudado por José Fialho. Por Montemor pegaram João da Câmara, grande pega; Francisco Borges, boa pega; e Francisco Prieto com rija pega também.

Os toiros da ganadaria Palha pesaram entre 500 e 590 quilos, bravos e com excelente apresentação. O júri para entrega da ‘Barra de Ouro’, composto por cabos de diversos grupos, decidiu atribuir o prémio ao grupo de Montemor, muito justamente.