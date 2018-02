Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guillermo Del Toro acusado de plágio

Em causa está o argumento do filme 'A Forma da Água'.

25.02.18

O filme 'A Forma da Água', de Guillermo Del Toro - candidato a 13 Óscares da Academia -, está a ser alvo de um processo por plágio.



A ação foi interposta num tribunal de Los Angeles pela família do escritor Paul Zindel, autor da peça de teatro 'Let Me Hear You Whisper'.



Segundo os queixosos, o argumento do filme é muito parecido com a peça, escrita em 1969, e embora Del Toro diga que nunca ouviu falar do texto em causa, só o tribunal avaliará se há ou não razão para processar.



O filme já recebeu dois Globos de Ouro (Melhor Realizador e Melhor Banda Sonora Original) e três prémios BAFTA.