Os responsáveis da "Wines From Another World" (Vinhos do Outro Mundo) recomendam a harmonização do vinho Júpiter com Space Oddity de David Bowie.



A sugestão está no site com o mesmo nome em inglês que, enquanto se ouve o som que se assemelha a uma viagem no espaço, disponibiliza uma caixa para introduzir um código. A chave vem na caixa do vinho alentejano da marca Júpiter, vendido a 1.000 euros a garrafa.





