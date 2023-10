Foi a ouvir Amália que se descobriu fadista e foi a cantar o seu repertório que encontrou a sua própria voz. Três anos depois de ter gravado um disco em homenagem à diva do fado, Cuca Roseta leva agora um espetáculo único à Culturgest, em Lisboa, dia 3 de novembro.



Para ouvir estão os grandes clássicos de Amália com todo um novo fulgor em versões orquestrais, asseguradas pela Orquestra do Algarve.









