Homens de Negro: agora é que são elas!

Vinte e dois anos depois da estreia do primeiro ‘MIB – Homens de Negro’, eis que chega esta quinta-feira ao grande ecrã a quarta aventura dos agentes secretos que mantêm a "escumalha alienígena" fora do planeta Terra.Desta feita, há sangue novo a circular: em vez de Tommy Lee Jones e Will Smith, os agentes são interpretados por Tessa Thompson e Chris Hemsworth, assistidos pelos veteranos Liam Neeson e Emma Thompson.A história de ‘MIB – Homens de Negro: Internacional’ centra-se na figura da agente M, interpretada pela atriz Tessa Thompson, que o público conhece da série ‘Westworld’ e do filme ‘Vingadores: Endgame’.Em miúda, Molly viu os agentes originais apagarem a memória dos pais dela, que tinham tido um encontro do terceiro grau. Só que os agentes esqueceram-se da miúda... Molly passa os próximos 20 anos à procura da sede da agência e, quando a encontra, pede um emprego.Mas esta é, também, a parte menos entusiasmante deste filme. Quando os dois agentes são enviados para o terreno, o entretenimento começa: aventuras recheadas de efeitos especiais; piadas em catadupa e alienígenas divertidos, alguns a inspirar ternura.O argumento revela, aliás, a preocupação de parecer inclusivo: alguns extra-terrestres são tratados como se fossem imigrantes ilegais e tratados "nas palminhas".E alguém reparou na incongruência? Há uma mulher nos Homens de Negro. Não. Ninguém se preocupa com isso.