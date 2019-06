Cães e gatos voltam ao cinema para viagem ao campo

O estúdio que criou ‘Gru: O Maldisposto’ e ‘Os Mínimos’ descobriu um novo filão de sucesso.Depois de o primeiro filme render 780 milhões de euros nas bilheteiras de todo o Mundo, a produtora Illumination não quis perder tempo até construir uma sequela.Três anos depois do primeiro capítulo, ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2’ chega esta quinta-feira às salas de cinema nacionais com a promessa de novas peripécias entre cães, gatos e coelhos com manias de super-heróis.A ideia de base é a mesma: como é que se comportam os animais de estimação, assim que os donos viram costas e os deixam sozinhos em casa? A resposta faz-se à custa de comédia leve, diálogos bem-dispostos e alguma dose de ironia.Max (voz de Patton Oswalt na versão original e de João Manzarra na dobragem em português) vai deixar de ser o centro das atenções em casa, quando a sua dona se decide casar e engravidar.O bebé, o pequeno Liam, vai ser uma dor de cabeça para o cão protagonista, que irá ainda fazer uma viagem ao campo, local onde vai encontrar Rooster, um cão Pastor (com a voz de Harrison Ford na versão original e do ator João Lagarto em português).Com um orçamento de 70 milhões de euros, ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2’ é uma aposta de verão da Universal e antecipa-se aos grandes trunfos da Disney para as próximas semanas: ‘Toy Story 4’, que chega aos cinemas no dia 20, e a nova versão de ‘O Rei Leão’, que estreia no dia 18 de julho.