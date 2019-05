Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revista ‘Visão’ condenada a pagar 150 mil euros

Caso remonta a 2013 e começou com uma reportagem na revista sobre alegadas ingerências no Fantasporto.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou a revista ‘Visão’ a pagar uma indemnização de 150 mil euros à cooperativa Cinema Novo, que organiza todos os anos o Fantasporto – Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto.



A notícia foi dada este domingo pela diretora do evento, Beatriz Pacheco Pereira, na sua página da rede social Facebook, e confirmada pela própria ao CM.



"É claro que é verdade", disse a diretora, que divide a responsabilidade do festival com Mário Dorminsky, mas que não quis adiantar mais pormenores sobre o assunto. "O que havia a dizer, está dito", rematou.



O caso remonta a 2013, quando uma reportagem publicada na Visão aludia a uma denúncia, junto do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, de eventuais ilegalidades na organização do evento, nomeadamente fuga ao IVA e falsificação do número de espectadores.



O caso foi arquivado por falta de provas, mas entretanto Dorminsky e Beatriz Pacheco Pereira acusaram o autor do artigo de ter propósitos políticos – uma acusação que lhes valeu, em 2016, uma indemnização por difamação no valor de 3120 euros.



Desde logo, os acusados manifestaram intenção de recorrer. Contactada, a diretora da revista ‘Visão’, Mafalda Anjos, disse desconhecer a decisão do Tribunal.



"O processo é antigo e sou diretora da revista há menos tempo do que isso. Independentemente desse facto, ainda não fomos notificados, portanto não vamos fazer comentários sobre o assunto."