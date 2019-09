Humor e teatro ganham destaque no Festival F

A edição deste ano do Festival F, que termina hoje na cidade de Faro, encheu-se de música portuguesa e não só. A comédia e o teatro, aliados às diferentes artes performativas, fizeram as delícias de quem por lá passou.Os humoristas Hugo Sousa, Jel, o jovem Manuel Rosa e Dora Bela foram os destaques desta sexta-feira no palco stand up comedy. Esta noite, é a vez de Gilmário Vemba e Miguel 7 Estacas colocarem o público a rir.Entre as muralhas da zona histórica de Faro, os festivaleiros puderam deliciar-se com video mapping, espetáculos circenses pelo recinto e várias tertúlias realizadas ao fim da tarde, onde vários temas da atualidade foram debatidos por convidados. A diversidade de programação conjuntamente com uma maior aposta promocional do evento por parte da Câmara de Faro trouxe até ao Sul do País público de várias zonas de Portugal e também espanhóis.O dia desta sexta-feira ficou marcado pela atuação dos Ornatos Violeta, o último concerto da celebração do disco ‘O Monstro Precisa de Amigos’, em que a banda de Manel Cruz brindou as mais de 20 mil pessoas no recinto com temas como ‘Ouvi Dizer’ ou ‘Chaga’.Esta noite, o festival despede-se com lotação praticamente esgotada para ouvir António Zambujo, Carolina Deslandes e recordar alguns êxitos dos anos 90, com a festa Revenge of the 90’s.