Festival F arranca com concerto dentro de barco

Dentro de um barco a flutuar na ria Formosa com 30 graus de temperatura ao pôr do sol. Foi assim que começou esta quinta-feira a 6ª edição do Festival F, em Faro, que espera atrair cerca de 60 mil pessoas até amanhã.Inserido num cenário idílico, o músico Benjamim fez a estreia do palco Formosa e deu os acordes para o arranque daquele que é considerado o último grande festival de verão do País."Este palco tem uma grande vantagem, que é ninguém poder ir embora mesmo que não gostem do concerto, portanto o intimismo vai manter-se durante todo o concerto", referiu Benjamim ao, antes do concerto, fazendo elogios ao "palco incrível" num "sítio magnífico". O músico realçou ainda a preocupação da organização do Festival F em "misturar muitos artistas emergentes, géneros musicais e público".O evento é organizado pela Câmara de Faro, em parceria com a promotora Sons em Trânsito. Paulo Santos, vice-presidente da autarquia, revelou aoque foi feita "uma campanha forte na Andaluzia em parceria com o Turismo de Portugal" e que os bilhetes para esta sexta-feira e sábado "estão praticamente esgotados".O festival de música portuguesa decorre na zona histórica da cidade e junta ainda teatro e comédia.