Apesar da morte inesperada de Carlos Marín (aos 53 anos), em dezembro, vítima de Covid-19, os Il Divo vão manter a digressão que tinham prevista, agora com novas datas, e que inclui dois concertos em Portugal. O grupo canta a 23 de julho no Multiusos de Gondomar e no dia seguinte na Altice Arena, em Lisboa.