Inéditos de Zeca Afonso no primeiro lugar do top

Gravações ao vivo datam de 1968 e 1980 e encontravam-se guardadas há vários anos em casa de um fã do cantor.

Miguel Azevedo | 01:30

Corria a tarde de 4 de maio de 1968, em pleno período festivo da Queima das Fitas da Universidade de Coimbra, quando José Afonso e o seu grande parceiro artístico da altura, Rui Pato, subiam ao palco do já desaparecido Teatro da Avenida.



Tocaram e cantaram para uma sala cheia com cerca de 700 pessoas. O concerto ficou registado na memória dos que lá estiveram e especialmente no gravador de um fã.



Quis o destino que o espetáculo ficasse guardado durante cinquenta anos e que, em 2018, fosse parar finalmente às mãos do editor José Moças.



Ora, no ano em que se comemoram 90 anos sobre o nascimento de um dos maiores nomes da cultura portuguesa, esse concerto pode agora ser escutado por todos num disco de inéditos do maior poeta da intervenção.



De ‘José Afonso ao vivo’ faz parte também um outro concerto que estava perdido no tempo, gravado dia 23 de fevereiro de 1980, na freguesia de Carreço (Viana do Castelo), na sala da Sociedade de Instrução e Recreio dessa pequena terra minhota.



Perante uma sala completamente lotada (rezam os relatos que ainda hoje se está para perceber como é que couberam 400 pessoas naquele pequeno salão), José Afonso atuou em palco acompanhado pelos músicos Júlio Pereira, Guilherme Inês e Henrique Tabot.



‘José Afonso ao vivo’ entrou esta semana para o primeiro lugar do top nacional de vendas, curiosamente na mesma semana em que se comemoram os 45 anos sobre o 25 de Abril.