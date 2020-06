"Vai ser um ano catastrófico": Profissionais do setor das touradas desesperam com falta de receitas

A fundação criada por Ray Charles está a processar sete dos filhos do músico norte-americano falecido em 2004, aos 73 anos, por estarem a reclamar o pagamento de direitos de autor. Segundo a instituição, o cantor teria cedido os direitos de autor de 51 das suas canções – incluindo ‘I Got a Woman’, ‘A Fool For You’, ‘Mary Ann’ e ‘What’d I Say’ – em 2002, ou seja, dois anos antes de morrer, fazendo os filhos assinarem o contrato a favor da fundação.