Um série de fotografias de António Variações em tronco nu, com roupas justas ou as nádegas descobertas, acabaram nas mãos do Tribunal da Relação de Lisboa. Um dos irmãos do músico, que morreu em 1984 no auge da carreira, quis travar a publicação de um livro com dezenas de fotografias da autoria de Teresa Couto Pinto, agente e amiga de Variações, que ao longo de vários anos o fotografou em diversos momentos privados.