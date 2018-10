Já são conhecidas as primeiras imagens da terceira temporada de 'La Casa de Papel'

Plataforma de streaming Netflix conta estrear terceira temporada em 2019.

A Netflix já avançou as primeiras imagens do regresso da série 'La Casa de Papel, que tem estreia marcada para 2019.



As imagens da terceira temporada foram divulgadas esta quinta-feira e estão a deixar os fãs da série entusiasmados com o regresso das personagens preferidas.



A plataforma de streaming está de regresso com o grupo de personagens a que todos estão habituados, mas com algumas surpresas, que começam logo com a presença de Pedro Alonso (Berlim) no final do vídeo, personagem que terá morrido no final da segunda parte.



Veja as primeiras imagens da terceira temporada da série 'La Casa de Papel'