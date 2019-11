Já são conhecidos os primeiros nomes que vão atuar no Paredes de Coura 2020

Foram divulgados esta terça-feira os primeiros nomes que vão estar em palco no festival Vodafone Paredes de Coura de 2020.A emblemática banda de rock alternativo Pixies regressa a Portugal para apresentar o mais recente álbum, 'Beneath de Eyrie'.A banda Woods também é uma das primeiras confirmações para a 28ª edição do Vodafone Paredes de Coura.Black Country, New Road estreia-se em Portugal com a participação nesta edição do festival.Por fim, os Parquet Courts vão marcar presença no Paredes de Coura para apresentar o quinto álbum de originais 'Wide Awake'.