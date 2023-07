Para sempre será recordada como a musa do músico Serge Gainsbourg (1928-1991), com quem gravou o imortal ‘Je T’Aime... moi non plus’. A canção, lançada em 1969, esteve proibida em vários países – por ser cantada em sussurros e por conter a simulação de um orgasmo – mas foi um êxito mundial e tornou o nome de Jane Birkin inesquecível.









