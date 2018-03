Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Botelho acusado de plagiar romance histórico

Cineasta usou obra de Deana Barroqueiro para escrever argumento de ‘Peregrinação’.

Por Duarte Faria | 01:30

Indignada com as nomeações de ‘Peregrinação’ para os prémios Sophia, Deana Barroqueiro usou as redes sociais para denunciar o que considera ser um plágio da sua obra.



A escritora de 72 anos acusa João Botelho, argumentista e realizador do filme, de ter usado o seu livro ‘O Corsário dos Sete Mares’ (de 2012) para escrever o filme, e não o original de Fernão Mendes Pinto. "Ele desconhece a ‘Peregrinação’. Ele disse em entrevistas que se tinha baseado no Fernão Mendes Pinto, mas depois tem lá cenas que não estão na ‘Peregrinação’, mas estão no meu livro", disse Deana Barroqueiro ao CM, revelando ter-se sentido "violada" quando viu a longa metragem (na qual o seu nome aparece na ficha técnica na parte dos agradecimentos).



Nos últimos meses, os produtores do filme e a editora Casa das Letras/Leya têm trabalhado num acordo para contornar a situação, mas, mais do que isso, Deana Barroqueiro quer que João Botelho reconheça publicamente (e não através de uma carta que considera um "insulto") que copiou a sua obra. "Não quero dinheiro. Não quero direitos de autor. Só quero créditos", afirmou a escritora.



Contactado pelo CM, João Botelho mostrou-se indisponível para falar sobre o assunto. A produtora Ar de Filmes reconheceu, no entanto, que "João Botelho se inspirou em variadíssimos ensaios e referências à obra de Fernão Mendes Pinto" e que "uma delas foi de um livro de Deana Barroqueiro". Antes das filmagens tentou-se contactar a autora, mas a verdade é que não foi possível", acrescentou.



20 mil viram

Estreado a 1 de novembro do ano passado nas salas de cinema, ‘Peregrinação’ foi visto por 20 087 espectadores (em 1664 sessões), segundo o ICA.



Rendeu 106 mil €

Filme arrecadou mais de 106 mil euros em receitas de bilheteira. Teve um "orçamento da bagatela", afirmou João Botelho aquando da estreia.



Protagonistas

Cláudio da Silva, Cassiano Carneiro, Pedro Inês, Jani Zhao e Catarina Wallenstein protagonizaram a longa metragem. Alexandre Oliveira produziu.