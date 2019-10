João Didelet: "Os cornudos sempre deram vontade de rir"

O tema dos maridos enganados é tratado no teatro desde a Idade Média. "Molière escreveu amplamente sobre isso e até Shakespeare abordou o assunto: os cornudos sempre deram vontade de rir", afirma João Didelet, que está a apresentar, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, ‘Ding Dong’.Em palco, ele próprio dá corpo a Bernardo, um homem que descobre que a mulher o trai e decide urdir um plano engenhoso para vingar os seus ciúmes. O texto é de Marc Camoletti (1923-2003), o autor de ‘Boeing Boeing’, que tanto sucesso obteve junto do público."O Paulo [Sousa Costa] tinha este projeto há algum tempo e desta vez entregou-me a encenação e ficou ele com a produção", adianta João Didelet, que conta em palco com a presença dos atores Andreia Dinis, Melânia Gomes, Núria Madruga, Sofia Baessa e Gonçalo Diniz."Escolhemos os atores certos para cada papel: intérpretes que podiam construir personagens com alguma densidade e que têm bons tempos de comédia", diz o encenador, que vai estar com o espetáculo em cena em Lisboa até ao fim do ano e depois já tem datas agendadas para digressão."Gostaríamos de voltar a Lisboa em 2020, e ficar no Armando Cortez às quartas e quintas-feiras", conta ainda. "Acho que este é um daqueles projetos que, a avaliar pelas primeiras apresentações ao público, vai pegar – como pegou o ‘Boeing Boeing’ – e fazer uma longa carreira."Os bilhetes para assistir a ‘Ding Dong’ custam entre os 16 e os 19 euros.