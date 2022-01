Joni Mitchell segue Neil Young e sai do Spotify por desinformação sobre a covid-19

A cantora e compositora Joni Mitchell anunciou que irá seguir os passos de Neil Young e retirar a sua música da plataforma Spotify em protesto contra um 'podcast' popular acusado desinformação sobre a covid-19.

Mitchell, uma importante voz popular e vencedora de oito prémios Grammy, expressou o seu apoio num comunicado , na sexta-feira, aos quase 300 cientistas que alertaram o Spotify há algumas semanas de que estava a permitir a transmissão de mensagens que "prejudicam a confiança" na investigação médica.

"Decidi retirar toda a minha música de Spotify. As pessoas irresponsáveis estão a espalhar mentiras que estão a custar a vida das pessoas. Sou solidária com Neil Young e com a comunidade científica e médica global", disse a cantora e compositora canadiana no seu 'site'.