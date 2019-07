José Castelo Branco homenageado em espetáculo de comédia em Lisboa

O socialite José Castelo Branco, agora também conhecido pelo recente anúncio de candidatura às eleições legislativas, será protagonista num roast - evento de comédia onde alguém é alvo de piadas, insultos, elogios e histórias - que vai ser organizado no Campo Pequeno, em Lisboa, na próxima sexta-feira, 19 de julho.A conhecida blogger "A Pipoca Mais Doce" - ou Ana Garcia Martins - será a responsável pela apresentação do evento, que conta com a presença de Víctor Espadinha, Fanny Rodrigues, Hugo Sousa, Fernando Madureira e Gilmário Vemba.Nas próximas semanas, vão ser reveladas mais caras conhecidas que estarão presentes no evento.Os bilhetes estão à venda na ticketline e nos locais habituais.