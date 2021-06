José Cid recebeu 50 mil euros do Ministério da Cultura para gravar um novo disco de rock sinfónico - ‘Vozes do Além’ - registo em que andava a trabalhar “pouco a pouco”, desde o início dos anos 90, mas que ainda não tinha lançado por falta de verba.A candidatura a um subsídio do Estado tinha sido apresentada em março, com um orçamento de 78 mil euros.