Júlia Pinheiro vai fazer ‘Monólogos da Vagina’

Apresentadora estreia-se com um texto que Guida Maria representou há 20 anos.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

"Isto não é uma loucura, embora possa parecer. Tenho 56 anos, já fiz muita coisa, mas nunca tinha feito teatro. E uma coisa que me deixa agitada é pensar no que podia ter feito e não fiz", disse esta terça-feira Júlia Pinheiro no palco do Teatro Armando Cortez, em Lisboa.



A conhecida apresentadora de televisão vai estrear-se como atriz no espetáculo ‘Os Monólogos da Vagina’, texto da norte-americana Eve Ensler que Paulo Sousa Costa vai dirigir, e que contará ainda com as interpretações de Paula Neves e Joana Pais de Brito.



A peça, que foi dada a conhecer em Portugal pela atriz Guida Maria, foi representada nos EUA por nomes como Alanis Morissette, Brooke Shields, Jane Fonda, Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey, e o seu apelo é universal.



Fala de prazer mas também de violação e mutilação genital, fala de menstruação e do nascimento dos bebés. Fala de amor. "É uma peça com graça, mas que vai muito além do puro entretenimento", explica o encenador Paulo Sousa Costa.



"O texto aborda a condição feminina, e nunca foi tão pertinente falar disso como agora, e deixa as pessoas a pensarem." O criador diz que convidou Júlia Pinheiro por admirá-la como "a grande comunicadora que é". "Apesar de só termos tido dois ensaios, sei que fiz a escolha certa."



Quanto à apresentadora, confessa estar "apavorada", mas, ao mesmo tempo, a concretizar um sonho antigo. "Isto é um desejo secreto. Um salto no escuro, uma vertigem. Quero sentir o bafo do público."