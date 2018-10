Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lady Gaga e Bradley Cooper fazem dupla brilhante em "Assim Nasce uma Estrela"

Cantora sucede a Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand na pele de uma aspirante a cantora. Bradley Cooper mudou tom de voz e baniu maquilhagem.

Por Sónia Dias | 22:23

Uma dupla que parecia improvável no início acabou por se revelar perfeita. Bradley Cooper e Lady Gaga não se cansam dos elogios da crítica e tudo indica que vêm aí muitos prémios - talvez um Óscar - a caminho. Mas o melhor é ver (e ouvir) para crer, aproveitando que ‘Assim Nasce uma Estrela’ chega hoje às salas.



A ideia de fazer o (terceiro) remake de ‘A Star is Born’ (1937) começou em 2010, com Clint Eastwood atrás das câmaras, Christian Bale e Beyoncé nos principais papéis. Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp, Will Smith e a cantora Esperanza Spalding também foram pensados para o elenco, até que, em 2015, Bradley Cooper assumiu não só o papel de protagonista como a realização, convidando Lady Gaga para se juntar a ele nesta história de amor.



A cantora sucede assima Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) e Barbra Streisand (1976) na pele de Ally, uma insegura cantora e compositora que se transforma numa estrela quando conhece o veterano Jackson Maine (Cooper), por quem se apaixona e tenta salvar da autodestruição.



Para interpretar este filme, tanto Cooper como Gaga tiveram de passar por várias transformações. O ator mudou completamente o seu tom de voz, tornando-o mais grave, enquanto a cantora substituiu o visual arrojado por um look simples e natural. Gaga conta mesmo que Cooper baniu toda a maquilhagem dos bastidores para não haver tentações.