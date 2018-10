Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amor de ‘Pedro e Inês’ em tempos diferentes

Chega às salas de cinema portuguesas a 18 de outubro, após a apresentação no Festival Internacional de Montreal.

Por Carolina Pinto Ferreira e Hugo Alves | 01:30

Inspirado na histórica e romântica lenda de Pedro e Inês, este filme, que usa o nome das personagens como título, conta a história de amor em três tempos: passado, presente e futuro.



Uma longa-metragem do realizador António Ferreira, que conta a história de um romance que tão bem conhece. "Cresci em frente à Quinta das Lágrimas e a minha casa ainda hoje é lá. Esta ideia surge no dia em que uma prima minha me mostrou um livro da Rosa Lobato Faria. Estava a fazer um trabalho sobre a Rosa e disse-me: ‘António, acho que isto dava um filme!’", conta.



Aí surgiu a ideia inovadora de abordar este romance histórico em três tempos: "É um renascer do tema. Transfere Pedro e Inês para outra época, para os dias de hoje. Para o contemporâneo e o futuro".



Este filme, cuja estreia mundial teve lugar no Festival Internacional de Montreal, no Canadá, em agosto, tem como protagonistas Diogo Amaral, na personagem de Pedro, Joana de Verona, que veste a pele de Inês, Vera Kolodzig faz de Constança e Cristóvão Campos interpreta Estêvão.



A longa-metragem marca a estreia do ex-casal Vera Kolodzig e Diogo Amaral no cinema. "É um momento muito especial na minha vida e talvez o mais especial da minha carreira. Estou muito orgulhoso do trabalho final", afirma o ator.



Recriação de um romance intemporal

O filme conta a história de Pedro, um homem que acaba internado num hospital psiquiátrico por andar a viajar com o cadáver da sua apaixonada, Inês, no carro. Ao mesmo tempo, este homem recorda as vidas de Pedro de Portugal, na Idade Média; Pedro Bravo, no presente, e Pedro Rey, no futuro.



"É um filme narrativo. Foi filmado com o coração e acho que é um filme que emociona quem o vê. Vi aqui a oportunidade de contar uma história que tem contornos incríveis", explica o realizador, António Ferreira.