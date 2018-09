Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro da Trindade mostra ‘Pior Comédia do Mundo’

Espetáculo gira em torno do universo teatral e mostra o que fazem encenadores, atores e técnicos quando o público não está a ver.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É o espetáculo que abre a nova temporada do Teatro da Trindade, em Lisboa, e tem o teatro como tema. Em cena, uma trupe de atores ensaia uma farsa sexual chamada ‘Tudo Nu’, mas, com os nervos – e as intrigas amorosas cruzadas – o ensaio geral corre mal e a estreia ainda pior.



Fernando Gomes, que dirige o espetáculo, diz que ‘A Pior Comédia do Mundo’ é, afinal, "a mais divertida das comédias".



"O autor [Michael Frayn] teve a ideia para escrever esta peça quando estava a assistir, nos bastidores, ao ensaio de um texto dele. Ora as coisas, lá atrás, são tão ou mais hilariantes do que à frente..."



Dividido em duas partes diferentes, o público assiste à representação das mesmas cenas, ora na parte da frente do cenário, ora nos bastidores, e vai sendo testemunha do descambar progressivo da farsa.



"Quando tudo corre mal, os atores têm tendência a improvisar – o que frequentemente piora tudo", diz o encenador, que entra no espetáculo, ao lado de atores como José Pedro Gomes, Jorge Mourato, Elsa Galvão, Cristóvão Campos e Inês Aires Pereira.



O espetáculo, que resulta da colaboração da produtora Força de Produção e do Teatro da Trindade, agora dirigido por Diogo Infante, vai fazer carreira longa (até janeiro de 2019), e inaugura o novo horário daquele espaço lisboeta: de quarta a sábado as sessões começam às 21h00 (e já não às 21h30); e ao domingo são às 16h30 (não às 17h00).



Bilhetes entre os 12 e os 18 euros.